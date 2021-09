Zoom 2022 : Emmanuel Macron est-il vraiment impopulaire ?

On entend beaucoup de critiques à l’égard d’Emmanuel Macron, mais est-il vraiment aussi impopulaire qu’on le dit auprès des Français ? La réponse d’Antoine Bristielle. Emmanuel Macron est régulièrement critiqué et pris à parti par l’opposition, mais également par les Français eux-mêmes, y compris lors de ses déplacements officiels. Pour autant, peut-on vraiment affirmer qu’il est aussi détesté qu’on le dit ? En réalité, Emmanuel Macron a aujourd’hui une cote de popularité meilleure que ses prédécesseurs. 38% des Français se disent satisfaits de l’action du président, soit 2% de plus que Nicolas Sarkozy à la même période de son quinquennat et 16% de plus que François Hollande. La force d’Emmanuel Macron réside en son socle électoral stable. Dans tous les sondages, le président sortant est donné entre 23 et 25% d’intentions de vote, un chiffre qui ne change quasiment jamais, peu importe les candidats et les circonstances. Pour autant, rien ne dit que cette popularité sera suffisante pour l’emporter en 2022. Son avantage, en revanche, c’est d’apparaître toujours moins détesté que la candidate qu’on lui prédit au second tour, Marine Le Pen. Mais être moins détesté ne veut pas dire plus populaire.