Zoom 2022 : Emmanuel Macron peut-il profiter de la reprise du Covid ?

Depuis quelques jours, le Covid a repris le pas sur la vie politique dans les JT et sur les chaînes d’infos. La reprise épidémique peut-elle bouleverser la présidentielle ? Pour l’instant, la crise sanitaire a plutôt profité à Emmanuel Macron. Malgré plusieurs confinements et la mise en place d’un couvre-feu parfois sur de longues durées, au sortir des restrictions sanitaires, les Français étaient 49% à avoir confiance dans la gestion de la crise par le chef de l’État. La cote de popularité d’Emmanuel Macron a d’ailleurs bondi de 30 à 43% pendant la crise, avant de se stabiliser à 40% ces dernières semaines. Cela étant dit, la cinquième vague peut-elle profiter à Emmanuel Macron en 2022 ? Si la crise a plutôt profité au chef de l’État jusque-là, on constate aussi une grosse lassitude des Français contre les restrictions et les mesures mises en place pour lutter contre l’épidémie. En revanche, il est clair que le retour du Covid a fait passer au second plan la question de l’immigration, devenue centrale dans la campagne électorale ces dernières semaines. Si on en croit les docteurs en sciences politiques, les électeurs votent en fonction des enjeux qu’ils jugent les plus importants. Si la crise sanitaire se poursuit, ils pourraient donc voter en priorité pour celui ou celle qui les rassure sur la question.