Zoom 2022 : Emmanuel Macron, souci d’humanisme et changement de vocabulaire

Emmanuel Macron a débuté sa campagne le 3 mars 2022, très longtemps après ses concurrents, deux ans après Marine Le Pen. Sa campagne, on peut facilement la résumer grâce aux clichés pris par sa photographe officielle, Soazig de La Moissonière : Emmanuel Macron apparaît tour à tour comme chef de guerre, puis comme un homme amoureux de son épouse, un homme qui porte des sweats à capuche et qui oublie de se raser, bref, un « être humain ». Côté vocabulaire et style vestimentaire aussi le président sortant a changé de stratégie en cours de route. D’abord en prônant la retraite à 65 ans, serré dans son costume-cravate. Puis en rappelant le mérite des travailleurs, deux semaines plus tard, en bras de chemises. On décrypte la campagne d’Emmanuel Macron avec Lilia Hassaine.