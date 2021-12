Zoom 2022 : Éric Zemmour peut-il faire gagner Marine Le Pen ?

Après des mois de faux-suspens, Éric Zemmour a officiellement annoncé sa candidature à l’élection présidentielle ce mardi. Il y aura donc bien deux candidats d’extrême droite en course pour 2022 : le polémiste et Marine Le Pen. Pour l’heure, entre les deux rivaux, les relations ne sont pas au beau fixe. Alors, la candidature d’Éric Zemmour, est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle pour Marine Le Pen ? Contrairement à ce que l’on pourrait croire, c’est en fait plutôt une bonne nouvelle pour la candidate du Rassemblement national. Les déclarations outrancières d’Éric Zemmour tendent à faire passer Marine Le Pen pour une candidate modérée et, a fortiori, de banaliser son discours. Un effet que l’on retrouve déjà dans les enquêtes d’opinion : récemment, l’Institut Odoxa a publié une étude montrant que désormais seuls 44% des Français jugent Marine Le Pen agressive, contre 62% en 2014. Éric Zemmour ne devrait toutefois pas réussir à prendre des voix à sa rivale. L’électorat de Marine Le Pen, fidélisé depuis plusieurs années, est stable. En revanche, le polémiste sert de tête chercheuse pour la candidate et fait grossir les rangs des électeurs d’extrême droite. Et ça, Marine Le Pen pourrait l’utiliser à son avantage si elle parvient au second tour en 2022.