Zoom 2022 – Europe : Emmanuel Macron vs Marine Le Pen

Depuis le début de la campagne présidentielle, on ne parle que très peu de l’Europe. On lui a préféré la sécurité, l’immigration, l’économie, la santé (un peu), l’éducation (un peu moins). Depuis quelques jours, depuis l’annonce d’un discours d’Emmanuel Macron très attendu au Parlement européen, l’Europe a trouvé sa place dans la campagne. Ce mardi, Marine Le Pen a donc lancé son opération communication autour de l’Europe. La candidate du Rassemblement national, qui souhaite en finir avec l’Union européenne telle qu’on la connaît, plaide pour un système de « confédération ». On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom 2022.