Zoom 2022 : Jean-Luc Mélenchon se lâche chez Thinkerview

Plus que jamais, la campagne présidentielle de 2022 se joue sur internet. De plus en plus, les candidats veulent être vus par le plus grand nombre et toucher la jeunesse, ce que les médias traditionnels ne permettent pas toujours. Pour se faire entendre, ils sont donc de plus en plus nombreux à se tourner vers les formats web : chaîne Youtube, réseaux sociaux, podcast, etc. Les plus actifs sont Eric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon. Tous deux multiplient les interviews 100% Internet. Après Eric Zemmour en octobre dernier, le candidat de la France Insoumise était à son tour interviewé sur « Thinkerview », média en ligne connu pour ses interviews sans aucun montage et dont l’intervieweur ne montre jamais son visage.