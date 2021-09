Zoom 2022 : jusqu’où peut aller Éric Zemmour ?

Dans les dernier sondages, Éric Zemmour récolte jusqu’à 10% des intentions de vote, alors qu’il n’est même pas officiellement candidat. Cette dynamique, le polémiste la doit à un point fort, celui d’incarner un trait d’union entre la droite et l’extrême droite : il parle aussi bien à l’électorat populaire de Marine Le Pen qu’à celui, plus bourgeois, des Républicains. Il obtient d’ailleurs 35% chez LR et 31% au Rassemblement national. Pour autant, cette dynamique et cette popularité actuelles peuvent-elles permettre à Éric Zemmour de passer le premier tour ? Pas si vite. En 1980, Coluche aussi était crédité de plus de 10% des voix et il ne s’était au final jamais présenté. Surtout, la popularité d’Éric Zemmour, si elle ne lui permettra pas forcément d’accéder au second tour, rebat les cartes de l’élection présidentielle. En pratique, si Éric Zemmour ne se présente pas, les sondages annoncent Emmanuel Macron et Marine Le Pen en tête, et de loin, au premier tour. En revanche, si le polémiste se déclare, tout le monde y perd. Marine Le Pen la première, mais aussi Emmanuel Macron ou encore Xavier Bertrand perdent des électeurs au profit d’Éric Zemmour. Au final, on se retrouve avec un ticket d’entrée pour le second tour plutôt aux alentours des 17% des voix, contre 22% sans la présence du polémiste. De quoi donner de l’espoir aux candidats à la traîne.