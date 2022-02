Zoom 2022 : la stratégie du post-it d’Emmanuel Macron

La dernière publication d’Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux n’est pas passée inaperçue. Sur Twitter, le président a publié une photo mise en scène de son bureau avec au centre, un post-it sur lequel il est écrit « Ouverture du pass culture au 15-16-17 ans, fait ! ». Le post a très vite été repris et détourné par les internautes, mais aussi par les opposants à Emmanuel Macron, dont Marine Le Pen et Éric Zemmour. Bref, Emmanuel Macron a réussi son plan de com’ puisque sa publication est devenue virale. C’est justement là toute sa stratégie. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom.