Zoom 2022 : le portrait-robot de l’électeur d’Emmanuel Macron

Emmanuel Macron est-il de droite ou bien de gauche ? Depuis cinq ans, tout le monde se renvoie la balle. Pour beaucoup, il est en tout cas bien plus à droite aujourd’hui qu’il ne l’était lors de son élection en 2017. Mais qu’en disent ses électeurs ? Qui vote pour Emmanuel Macron ? En 2017, 32% de l’électorat d’Emmanuel Macron s’identifiait à gauche, contre 10% à droite. Aujourd’hui, les courbes se sont inversées : ils ne sont plus que 13% à s’identifier comme étant de gauche et 23% de droite. Ensuite, l’électorat d’Emmanuel Macron est majoritairement âgé : seuls 20% des moins de 35 ans prévoient de voter pour lui, contre 26,5% chez les 60 ans et plus. Les catégories les plus aisées sont également les plus représentées dans l’électorat d’Emmanuel Macron : il fait par exemple 28% chez les cadres supérieurs. Surtout, le vote Macron est avant tout un vote urbain : le chef de l’État ne récolte que 18% d’intention de vote dans les communes de moins de 2000 habitants.