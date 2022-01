Zoom 2022 : le socialisme est-il mort ?

À trois mois du premier tour de l’élection présidentielle, on le sait, la gauche va globalement mal. Mais le socialisme est-il carrément sur le point de mourir ? Ce mardi, l’ancien Premier ministre Manuel Valls a estimé « mort et dépassé » le socialisme, ni plus ni moins. Lilia Hassaine s’intéresse aux origines de ce déclin vertigineux.