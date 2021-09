Zoom 2022 : les écolos sont-ils en train de se saboter ?

L’écologie devrait tenir une place centrale dans les débats de la prochaine élection présidentielle. Pour cause, dans les sondages l’environnement est la deuxième préoccupation des Français, derrière la sécurité. Pourtant, le parti qui incarne cette écologie, Europe Écologie les Verts, peine à convaincre. Pire, ils sont peut-être ceux qui parlent le moins d’écologie dans cette campagne. Et si les écolos étaient en train de se saboter ? On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom.