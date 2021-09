Zoom 2022 : les Français boudent-ils vraiment la politique ?

La politique n’a jamais été aussi présente dans les médias qu’à notre époque, pourtant le sujet ne semble plus intéresser grand monde à part les journalistes. Concrètement, il y a plusieurs signaux inquiétants : d’abord, les émissions politiques font des scores d’audience très moyens alors que les interviews politiques se multiplient. De l’autre, on constate ces dernières années une augmentation impressionnante du taux d’abstention d’une élection à l’autre. Pire, quand on demande aux Français quelle est leur opinion sur la politique, ils sont 39% à s’en méfier, 23% à en être dégoûtés et encore 12% à être ennuyés par le sujet. On en parle avec Antoine Bristielle dans son Zoom 2022.