Zoom 2022 : les Français s’inquiètent-ils vraiment de l’immigration ?

L’immigration est devenue l’un des principaux sujets de cette campagne électorale. Il suffisait de suivre le deuxième débat des Républicains sur BFMTV dimanche soir pour s’en convaincre : pendant près d’une heure, les candidats n’ont parlé que de ça. Mais les Français, eux, sont-ils vraiment aussi préoccupés par l’immigration que leurs dirigeants ? Spoiler alert : non. La préoccupation majeure des Français reste leur pouvoir d’achat, suivie par l’environnement et, enfin, l’immigration. Ils sont aujourd’hui 29% à juger que l’immigration est un véritable sujet d’inquiétude. Ces 29% sont composés à majorité d’hommes, de personnes de plus de 60 ans et de classes populaires. Pour ces 29%, l’inquiétude est en partie culturelle. Chez les sympathisants LR, ils sont par exemple 77% à craindre un « grand remplacement ». Ils sont d’ailleurs 92% à penser la même chose chez les sympathisants du Rassemblement national.