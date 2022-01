Zoom 2022 : les politiques ont-ils un problème avec le drapeau européen ?

La polémique du week-end montre s’il en était encore besoin que la France a parfois un petit souci avec le drapeau européen. Pour célébrer la présidence française de l’Union européenne, le gouvernement avait décidé de faire flotter le drapeau de l’UE sous l’Arc de triomphe, non pas aux côtés du drapeau français, mais à sa place. Un scandale absolu pour l’opposition, de Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen, en passant par Valérie Pécresse. Un scandale aussi pour les journalistes de CNEWS qui ont même réussi à atteindre un point Godwin en un temps record. Depuis 1955 et sa toute première levée en France, le drapeau européen n’a eu de cesse de générer embrouille sur embrouille chez nos politiques. Quitte à dire un peu n’importe quoi, comme Jean-Luc Mélenchon qui affirme par exemple qu’il est interdit de pavoiser un drapeau européen seul, sans l’accompagner du drapeau français. En réalité, Jean-Luc Mélenchon et le drapeau européen sont brouillés depuis longtemps. En 2017 déjà, il s’était insurgé contre la présence du drapeau à l’Assemblée nationale. Pour Jean-Luc Mélenchon, critiquer le drapeau européen, c’est avant tout rappeler son attachement républicain. Quant aux autres, c’est surtout un moyen de mettre en doute le patriotisme d’Emmanuel Macron.