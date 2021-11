Zoom 2022 : l’extrême droite fait main-basse sur les réseaux sociaux

Pour les politiques, il est désormais impossible de faire l’impasse sur les réseaux sociaux, encore moins quand on prétend à la plus haute fonction. Depuis quelques années, on les voit donc apparaître sur Instagram, Facebook ou, plus récemment, sur Tik Tok, mais pas toujours avec les bons codes. Électoralement parlant, est-ce vraiment utile ? Sachant qu’aujourd’hui, 28% des Français utilisent prioritairement Internet pour s’informer sur les questions politiques et que 45% des jeunes entre 18 et 34 ans vont d’abord sur le web pour s’informer tout court, il y a pour les candidats un véritable enjeu. Certains l’ont bien compris : Emmanuel Macron est le plus populaire sur la plupart des réseaux sociaux, mais il n’en a pas le monopole. Jean-Luc Mélenchon est par exemple le premier politique sur Youtube. Pourtant, les réseaux sociaux sont dominés par l’extrême droite : Marine Le Pen compte plus d’un million et demi d’abonnés sur Facebook et plus de deux millions sur Twitter. Bien plus que Xavier Bertrand et Valérie Pécresse. Bien plus aussi qu’Éric Zemmour, arrivé tardivement dans le grand bain des réseaux sociaux, mais qui rattrape son retard à grande vitesse. Comment expliquer cette mainmise de l’extrême droite sur les réseaux sociaux ? Sera-t-elle payante pour les prochaines élections ? On en parle avec Antoine Bristielle dans son Zoom 2022.