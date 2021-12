Zoom 2022 : "No pasarán", Anne Hidalgo joue la référence à gauche

Ce week-end à Perpignan, pour son grand meeting, Anne Hidalgo a multiplié les références socialistes et désigné son ennemi : l’extrême-droite. Pour illustrer son propos, la candidate du Parti socialiste a utilisé le « No pasarán » (ils ne passeront pas) utilisé par Dolores Ibárruri, icone communiste et figure de la lutte contre le franquisme en Espagne, dans son plus célèbre discours contre l’extrême droite. C’est la première fois qu’une figure de la gauche modérée s’empare de cette référence qu’on a davantage l’habitude d’entendre chez les Insoumis, par exemple.