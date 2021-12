Zoom 2022 : où est passé le "vivre-ensemble" ?

Où est passé le « vivre-ensemble » ? L’expression en elle-même a totalement disparue du débat politique. Pendant sa grande interview sur TF1, Emmanuel Macron a tourné autour du pot pendant de longues minutes sans jamais employer ce terme. On l’aura compris : le « vivre-ensemble » n’a plus la cote. L’expression, devenue galvaudée, n’est plus utilisée par personne. Elle revient toutefois dans l’actualité puisque le désormais candidat Éric Zemmour en a fait son cheval de bataille. Le polémiste est le principal opposé au « vivre-ensemble », une notion à laquelle il ne croit pas et qu’il souhaite démonter. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom 2022.