Zoom 2022 : Pécresse, Ciotti et Zemmour se disputent l’héritage de Charles Pasqua

Valérie Pécresse l’a bien compris : si elle veut avoir une chance d’être au second tour de l’élection présidentielle, elle ne peut pas se permettre de laisser filer les électeurs d’Éric Ciotti. Pour éviter qu’ils ne choisissent de se tourner vers Marine Le Pen ou Éric Zemmour, la candidate de la droite a une astuce, une carte magique : Charles Pasqua. Ministre de l’Intérieur des gouvernements Chirac et Balladur, célèbre pour sa fermeté contre le terrorisme et ses positions dures en matière d’immigration, Charles Pasqua est une figure d’autorité chez les partisans de la droite. Problème : ils sont plusieurs à revendiquer son héritage.