Zoom 2022 : faut-il transgresser pour être élu ?

Cette semaine, on a beaucoup parlé d’Arnaud Montebourg après ses propos polémiques. Le candidat, ancien ministre de gauche, a proposé de bloquer les transferts d’argent privés à destination des pays qui refusent de rapatrier leurs ressortissants arrivés illégalement sur le territoire. Une mesure que seule l’extrême droite avait osé proposer. Un candidat de gauche qui pioche dans le répertoire de l’extrême droite, est-ce vraiment nouveau ? Pas vraiment : on compte plusieurs exemples dans l’Histoire, mais du reste il est toujours étonnant de voir un ancien ministre de gauche tenir des propos aussi dur sur l’immigration. Ça porte d’ailleurs un nom : la transgression, ou le fait de franchir des frontières politiques en récupérant des idées du camp d’en face. Un pari risqué, pas toujours payant électoralement parlant. La preuve avec François Hollande, que sa proposition de déchéance de nationalité a écarté d’une partie de son électorat de gauche. Même chose pour Georges Marchais, alors Secrétaire général du Parti communiste qui avait défrayé la chronique avec des propositions très dures sur l’immigration. En revanche, le résultat n’est pas tout à fait le même dans l’autre sens. Lorsqu’un candidat de droite ou d’extrême droite vient piocher dans le répertoire de la gauche, il est en général bien mieux accueilli. Notamment grâce à l’électorat populaire, entre 15 et 20% des votants et ses valeurs de droite sur les questions culturelles et de gauche sur les questions économiques. Antoine Bristielle nous explique tout dans son Zoom 2022.