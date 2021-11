Zoom 2022 : pour qui votent les femmes ?

À six mois de l’élection présidentielle, une récente enquête de la Fondation Jean Jaurès s’intéresse au vote des femmes. En quoi diffère-t-il de celui des hommes ? Pour qui comptent voter les Françaises ? On en parle avec Antoine Bristielle dans son Zoom 2022. À qui les femmes françaises offriront-elles leurs voix en avril prochain ? Existe-t-il une spécificité du vote féminin ? Comparées aux hommes, les femmes envisagent davantage de s’abstenir ou de voter blanc lors de la prochaine élection. Elles envisagent également davantage de voter pour certains candidats, comme Yannick Jadot, Anne Hidalgo ou Marine Le Pen. Globalement, les intentions de vote des femmes restent pourtant les mêmes que les hommes, avec en tête Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Éric Zemmour et Xavier Bertrand. Les femmes sont donc elles aussi plus penchées sur leur droite. Depuis 2012, on assiste même à une droitisation de leur vote. En 2012, elles étaient 45% à vouloir voter pour un candidat de gauche, elles ne sont plus que 27% en 2021. Dans le même temps, le vote pour la droite radicale a progressé de 19% en 2012 à 34% aujourd’hui. C’est la grande réussite de Marine Le Pen. Pendant longtemps le Front national a eu l’électorat le plus masculin de la scène politique française. Depuis l’arrivée de Marine Le Pen en 2011, son électorat s’est féminisé.