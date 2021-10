Zoom 2022 : pourquoi l’union de la gauche est-elle impossible ?

C’est désormais officiel, Anne Hidalgo sera la candidate du Parti socialiste à la prochaine élection présidentielle. La maire de Paris rejoint donc la longue liste des candidats de gauche formée de Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel, Arnaud Montebourg, Philippe Poutou et Nathalie Artaud. Avec autant de candidats, l’union de la gauche est-elle définitivement morte et enterrée ? Clairement : l’union de la gauche est très, très mal barrée. Pour s’en convaincre, il suffit d’écouter ce que les uns disent des autres. Pourtant, au-delà de l’animosité qu’ils se portent, les candidats de la gauche ont au moins deux bonnes raisons d’essayer de s’entendre. D’abord, parce qu’aucun ne semble capable de se qualifier seul au premier tour, ils auraient tout intérêt à se rassembler. Ensuite, il existe peu de clivages idéologiques entre eux, ils ont par exemple tous placé l’écologie au centre de leur programme. Alors, comment expliquer que la gauche soit incapable de s’unir ? D’abord, parce que l’électoralement, la gauche ne forme plus un bloc unique. On compte d’un côté les soutiens de la France insoumise et de l’autre ceux du Parti socialiste et d’Europe-Ecologie-Les-Verts. Ensuite, les candidats se positionnent différemment sur les questions économiques et sociales. On en parle avec Antoine Bristielle dans son Zoom 2022.