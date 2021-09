Zoom 2022 : pourquoi Marine Le Pen dévisse-t-elle dans les sondages ?

Alors qu’elle était l’une des premières à annoncer sa candidature à l’élection présidentielle et que tout le monde l’annonçait au second tour en 2022, Marine Le Pen est à la traîne dans tous les sondages. Plus inquiétant pour la candidate, elle continue même de perdre des points. Comment expliquer une telle dégringolade ? Pour comprendre, il faut s’intéresser à plusieurs facteurs. D’abord, Marine Le Pen a décidé d’adopter un discours moins radical. La candidate veut rassurer pour attirer plus d’électeurs. C’est le principe de la « dédiabolisation » enclenchée au sein de son parti depuis plusieurs années. Le problème, c’est qu’avec cette posture, Marine Le Pen s’est éloignée de sa base habituée aux déclarations radicales. Base qui préfère désormais s’abstenir plutôt que de voter pour elle. Ensuite, Marine Le Pen souffre de l’hypermédiatisation d’Éric Zemmour. Ultra présent dans les médias, le polémiste – pourtant pas officiellement candidat à l’élection – squatte le terrain et laisse peu de place à la candidate du Rassemblement national. Pour autant, il est encore trop tôt pour l’avouer vaincue : selon les derniers sondages, l’écart entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron en cas de duel au second tour se resserre de jour en jour. On en parle avec Antoine Bristielle dans son Zoom 2022.