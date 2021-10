Zoom 2022 – Présidentielle : des rêves d’union dans toutes les têtes

Plus que jamais, les candidats à l’élection présidentielle ont les yeux rivés sur les sondages. Tous arrivent au même constat, à l’extrême droite comme à gauche, l’union fait la force. Si Éric Zemmour, Marine Le Pen ou Nicolas Dupont-Aignan parvenaient à se rassembler, ils pourraient représenter 35,5% des voix au premier tour. Pareil à gauche : Jean-Luc Mélenchon rêve d’une « Union populaire » rassemblée derrière sa personne. Et encore pareil au sein de la majorité qui espère un rassemblement des centristes. Mais alors, qui drague qui ? Quelles sont les alliances réalisables et celles sur lesquelles il vaut mieux ne pas compter ? Lilia Hassaine nous explique tout dans son Zoom 2022.