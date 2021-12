Zoom 2022 : que se passerait-il si la gauche s’unissait ?

Mercredi soir, invitée au 20h de TF1, Anne Hidalgo a appelé la gauche à se prêter au jeu de la primaire afin de désigner un candidat unique pour 2022. Un vœu pieux puisque dès les minutes qui ont suivies sa déclaration, les candidats de la gauche ont envoyé bouler sa proposition. Seul Arnaud Montebourg pourrait se laisser tenter, lui qui avait annoncé plus tôt dans la journée se tenir prêt à se ranger derrière un candidat mieux placé que lui dans les sondages. Une primaire de la gauche et par la même occasion une union de la gauche semblent donc plutôt mal parties. Mais donnons une chance au scénario d’Anne Hidalgo : que se passerait-il si les tous les candidats de gauche acceptaient de participer à cette primaire ? Cette union de la gauche, une grande majorité des électeurs en rêve, on pourrait donc assister à une formidable mobilisation et sans doute à plusieurs millions de votants. Ensuite, cette primaire pourrait surtout bénéficier à Jean-Luc Mélenchon : il possède le plus gros potentiel électoral des candidats de gauche, dans les enquêtes d’opinion il est celui qui incarne le mieux la gauche et enfin, il est aussi le plus performant lors des débats, qu’on sait décisifs dans le cas d’une primaire.