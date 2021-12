Zoom 2022 : qui de Valérie Pécresse ou d’Éric Ciotti peut emporter la primaire de la droite ?

Valérie Pécresse et Éric Ciotti sont les deux finalistes de la primaire de la droite. Xavier Bertrand, longtemps donné favori, est relégué à la quatrième position, derrière Michel Barnier – pourtant lui aussi donné favori - mais juste avant Philippe Juvin. Un résultat surprise que personne n’avait vu venir. Pour cause, aucun sondage n’a été réalisé sur cette primaire de la droite et ce pour une bonne raison : il était impossible de tester les électeurs. Les instituts de sondage n’ayant pas accès au fichier des militants, impossible pour eux de les interroger. Pour autant, comment expliquer la défaite des deux favoris, Michel Barnier et Xavier Bertrand ? D’après Antoine Bristielle, les primaires ont traditionnellement tendance à favoriser les candidats les plus radicaux. Éric Ciotti avait donc toutes ses chances puisqu’il a su parler à l’électorat le plus à droite des Républicains. Maintenant qu’on connaît les deux finalistes, qui d’Éric Ciotti ou de Valérie Pécresse est le mieux placé pour emporter la primaire ? Pour l’instant, Valérie Pécresse est celle qui a engrangé le plus de soutien : tous les candidats déçus de la primaire se rallient à elle pour le second tour. Valérie Pécresse est donc la grande favorite. D’autant que selon les derniers sondages, Éric Ciotti n’a aucune chance face à Emmanuel Macron au second tour.