Zoom 2022 : Xavier Bertrand a-t-il pris le lead à droite ?

Dans la course à la présidentielle, Xavier Bertrand a-t-il déjà pris le lead à droite ? Dans les derniers sondages, le président de la région Hauts-de-France est largement en tête face à ses concurrents. Comment expliquer un tel succès ? Antoine Bristielle nous en parle dans son Zoom 2022. À droite, les candidatures se multiplient, mais pour l’heure Xavier Bertrand tient la tête. Premier déclaré dans la course à la présidentielle, l’ancien ministre de Nicolas Sarkozy séduit les militants de son parti. Cette popularité qui le place devant ses principaux concurrents, Valérie Pécresse et Michel Barnier, Xavier Bertrand la doit à trois gros avantages. D’abord, il est le plus connu des candidats de la droite. Ensuite, grâce à son passé de ministre et ses mandats à la tête des Hauts-de-France, il passe pour être un homme politique en phase avec la réalité des territoires et, bonus, semble incarner la stature de l’homme d’État pour les militants LR. Xavier Bertrand est aussi présenté comme l’homme qui a le plus de chance de battre Marine Le Pen ou Emmanuel Macron au second tour. En faisant campagne sur les thèmes de la sécurité, de l’immigration clandestine et de la délinquance, il appuie sur les points sensibles du peuple de droite.