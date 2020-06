En savoir plus sur Yann Barthes

Dans la lutte contre les discriminations, les violences et le racisme, la voix de l’écrivain James Baldwin a résonné plus fort que les autres. Noir, gay et pauvre, James Baldwin a quitté les Etats-Unis pour devenir écrivain, en France, avant de retourner dans son pays pour rejoindre le mouvement des droits civiques. Alors que les Etats-Unis font face à un mouvement populaire inédit, son discours de l’époque résonne encore.