Zoom : 60% des Français disent "comprendre" les actes violents envers les politiques

Pour la première fois depuis 1985, la Fondation Jean Jaurès s’est intéressée au regard que portent les Français sur leurs élus. Dans cette étude, on apprend notamment que les Français sont de plus en plus nombreux à normaliser les actes violents commis contre les politiques. Ils sont aujourd’hui 60% à « comprendre » ces actes et 13% à les approuver. Parmi ceux qui les approuvent, on retrouve majoritairement des hommes, jeunes, issus de catégories sociales plus défavorisées. D’ailleurs, l’étude nous apprend également que plus une population est jeune, plus elle a tendance à approuver les comportements violents envers les élus. Pour autant, ce n’est pas parce que les Français « comprennent » ces comportements qu’ils sont prêts à passer à l’acte. On voit d’ailleurs, notamment grâce au livre d’Isabelle Sommier et Xavier Crettiez, « Violences en France », que les actes violents envers les politiques n’ont pas augmentés ces dernières années.