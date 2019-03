Zoom : à Budapest, Viktor Orban s’offre le soutien de Nicolas Sarkozy et Eric Zemmour

En pleine tourmente européenne, Viktor Orban peut compter sur ses amis Nicolas Sarkozy et Eric Zemmour. Le chef du gouvernement hongrois, dont le parti Fidesz vient d’être exclu du rassemblement de parti européen du PPE, s’est offert la présence de l’ancien président français et du polémiste lors d’une grande réunion à Budapest ce week-end. Sur scène, Nicolas Sarkozy a témoigné de sa profonde amitié pour le dirigeant hongrois, très décrié pour sa politique nationaliste, tandis qu’Eric Zemmour a pu partager ses thèses sur les migrations européennes avec l’assistance. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom.