Zoom : à quel point les GAFAM sont-ils dangereux pour nos démocraties ?

C’est officiel, le milliardaire Elon Musk a racheté le réseau social Twitter. L’info pourrait paraître anecdotique, elle est au contraire majeure parce qu’elle pose la question du respect des libertés et des démocraties : à quel point les géants du numériques représentent-ils un risque ? En 2022, Google, Amazon, Facebook, Appel, Microsoft et le petit dernier Twitter dominent la diffusion de l’information et de la communication politique. Comment s’assurer qu’ils continueront à respecter les lois et les règles démocratiques ? Elon Musk, par exemple, est libertarien : il est opposé à toute contraire gouvernementale. Il est aussi le patron de plusieurs entreprises de pointe et en contrôlant Twitter, il pourrait élargir son influence auprès des politiques.