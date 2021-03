Zoom – Accusations d’islamophobie à Grenoble : le virage de l’UNEF

Ce week-end, des élèves de l’école Sciences Po de Grenoble et le syndicat étudiant Unef ont mis en cause nommément sur le fronton de leur établissement ainsi que sur les réseaux sociaux deux de leurs enseignants qu’ils accusent d’islamophobie. Cinq mois après l’assassinat de Samuel Paty, ces accusations ont fait réagir l’intégralité de la classe politique qui n’a pas hésité à critiquer le syndicat. L’Unef c’est qui, c’est quoi ? On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom.