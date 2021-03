Zoom – Affaire Alisha : les réseaux sociaux rendent-ils les jeunes plus violents ?

Depuis plusieurs semaines, les faits-divers concernant des adolescents se multiplient dans les médias. Cette semaine, une nouvelle affaire fait la Une : celle d’Alisha, une jeune adolescente de 14 ans, rouée de coups et noyée par deux camarades de classe dans un drame qui réunit « revenge porn » et cyberharcèlement. De plus en plus, dans les médias, la question est posée : les réseaux sociaux ont-ils rendu la jeunesse plus violente ? On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom.