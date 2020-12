Zoom – Estelle Mouzin: pourquoi le château de Sautou est-il clé dans l'affaire Fourniret

En savoir plus sur Yann Barthes

L’affaire Estelle Mouzin va-t-elle enfin être résolue ? Après 20 ans d’enquête et de recherches, Michel Fourniret a finalement avoué le meurtre de la jeune fille disparue en 2003 à l’âge de neuf ans en Seine-et-Marne. Ce lundi était organisées des fouilles dans l’ancienne maison du tueur en série, dans les Ardennes, pour espérer retrouver le corps de la fillette toujours introuvable. En 2003, la France passe en alerte maximale pour retrouver Estelle Mouzin, 9 ans, disparue alors qu’elle rentrait de l’école. Pendant des années, la police va enquêter en vain. Michel Fourniret, condamné pour le meurtre de plusieurs autres jeunes filles, sera lui aussi interrogé. Il va nier les faits pendant des années, laissant croire aux enquêteurs qu’ils font fausse route. Il faudra attendre 2019 pour que l’ex-femme de Michel Fourniret, Monique Olivier, parle la première et reconnaisse le meurtre de la petite Estelle Mouzin. Un an plus tard, le tueur en série avoue à son tour, mais refuse toujours de dire où le corps de la jeune fille est enterré. Ce lundi, experts et archéologues se relaient au château de Sautou, un lieu clé dans l’histoire de Michel Fourniret et le lieu de son tout premier crime en 1987. C’est également à cet endroit que les enquêteurs avaient déjà retrouvé les dépouilles de deux de ses victimes, en 2004.