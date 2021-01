Zoom – Affaire Olivier Duhamel: "l’héritage" de mai 68 pointé du doigt

En savoir plus sur Yann Barthes

Le livre de Camille Kouchner, « La familia grande », dans lequel elle dénonce l’inceste subi par son frère jumeau de la part de leur beau-père, Olivier Duhamel, sort en librairie un an après l’affaire Matzneff, elle aussi révélée par un livre, celui de Vanessa Springora, « Le consentement ». Ces deux affaires, qui traitent d’inceste et de pédophilie, se sont déroulées dans les années 80, dans des milieux bourgeois. Pour beaucoup, ce qui est aujourd’hui à critiquer c’est donc l’héritage de mai 68, la liberté des corps et des sexualités. A l’époque, l’inceste est évoqué de façon légère dans les médias. On en parle non pas comme d’un crime, mais comme d’une possibilité. Il est d’ailleurs très compliqué, pour ceux qui l’osent, de le dénoncer ou d’en faire la critique. Derrière ça, on retrouve l’influence de la psychanalyse de l’époque et notamment de Freud, très étudié dans les années 70 notamment pour son célèbre complexe d’Œdipe qui affirme que tout enfant voudrait avoir des relations avec son père ou sa mère et éliminer l’autre parent. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom.