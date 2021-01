Zoom – Affaire Olivier Duhamel: qu’est-ce que le club élitiste "Le Siècle" dont il faisait partie ?

En savoir plus sur Yann Barthes

L’affaire Olivier Duhamel prend de l’ampleur. Le célèbre politologue est mis en cause par Camille Kouchner pour des faits d’inceste sur son frère jumeau alors mineur. Les révélations de l’autrice dans son livre « La familia grande » n’éclaboussent pas qu’Olivier Duhamel lui-même, mais également tous ceux qui ont gravité autour de lui, ont parfois été alertés et ont choisi de ne rien dire. Cette semaine, Libération révèle le nom de trois hommes qui ont gardé le silence en ayant connaissance des faits : Jean Veil, avocat et fils de Simone Veil, Marc Guillaume ex-Secrétaire général du gouvernement et actuel préfet de Paris et Frédéric Mion, directeur de Sciences Po Paris. Ces hommes ont un point commun : ils font partie du club « Le Siècle », le plus élitiste des cercles d’influence en France. Olivier Duhamel en a d’ailleurs été élu le président l’an dernier, avant de démissionner il y a quelques jours suite aux révélations de sa belle-fille. L’association, créée en 1944, a un objectif : réunir les élites intellectuelles et politiques. Le club compte à ce jour environ 700 membres, qui ont tous dû être parrainés par au moins deux membres déjà établis. Le dernier mercredi de chaque mois, une partie des membres du « Siècle » se réunissent au 33 rue du Faubourg Saint-Honoré, à deux pas de l’Elysée. Au programme : apéritif, dîner et débats. Qui sont les membres du « Siècle » ? Quels sont leurs pouvoirs, leurs influences ? On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom.