Zoom – Affaire Olivier Duhamel: Sciences Po dans la tourmente

En savoir plus sur Yann Barthes

Parmi les victimes collatérales de l’affaire Olivier Duhamel, une institution : Sciences Po. Pendant vingt-cinq ans, le politologue a enseigné dans cette grande école parisienne, aujourd’hui cible d’une enquête diligentée par la ministre de l’Enseignement supérieur. L’école Sciences Po a-t-elle couvert Olivier Duhamel ? Le directeur de Sciences Po et proche du politologue, Frédéric Mion, aurait été informé des accusations d’inceste dès 2019. Il a pourtant choisi de confier à Olivier Duhamel la « leçon inaugurale », le discours de présentation pour les nouveaux étudiants. Au travers de l’affaire Olivier Duhamel, c’est toute l’école Sciences Po et sa réputation de « fabrique de reproduction des élites » qui lui colle à la peau qui est pointée du doigt. Car ce n’est pas la première affaire qui éclabousse l’école. Avant Olivier Duhamel, il y avait eu Dominique Strauss-Kahn et l’affaire du Sofitel, puis les révélations autour de Richard Descoings, directeur de l’établissement, retrouvé mort à New York en 2012. Pour beaucoup, l’affaire Duhamel est l’affaire de trop. Depuis plusieurs jours, des étudiants de Sciences Po manifestent devant leur école pour demander la démission de leur directeur, Frédéric Mion.