Zoom : affaire Omar Raddad, enfin des réponses ?

C’est l’un des Cold Case les plus connus de France : l’affaire Omar Raddad, un jardinier marocain accusé d’avoir tué sa patronne, Ghislaine Marchal, en 1991. Trente ans plus tard, on touche peut-être du doigt la vérité sur le meurtre grâce aux progrès de la science. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom.