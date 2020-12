Zoom: Air France, un symbole en péril

En savoir plus sur Yann Barthes

L’épidémie de coronavirus a durablement affecté les entreprises, parmi lesquelles Air France, déjà fragilisée ces dernières années et durement touchée par la crise. Pour tenter de sauver l’entreprise, symbole de la France à l’international, l’Etat va injecter cinq milliards d’euros dans la compagnie. Et si l’Etat français s’investit autant dans Air France, ce n’est pas que pour sauver plusieurs milliers d’emplois, c’est aussi pour ce que l’entreprise représente. Historiquement, Air France c’est LA vitrine de la France à l’étranger : elle porte le drapeau français sur son logo et était même, à une époque, une vitrine de la gastronomie française. Air France, c’est aussi une vitrine de la mode française, grâce à ses hôtesses et à ses stewards et d’un certain esprit français. Pendant des années, Air France a cultivé ses racines pour les faire briller à l’international. Bref, Air France est un fleuron de l’économie française. Du moins jusque dans les années 1990, où l’image de marque de l’entreprise commence à se dégrader. Ces dernières années, les préoccupations autour du climat poussent de plus en plus de voyageurs à bouder l’avion, trop polluant, pour lui préférer des modes de transports plus propres. Lilia Hassaine retrace l’historique d’Air France, de ses débuts à ses derniers mois plus que compliqués pour son Zoom du jour.