Zoom : "All eyes on Rafah", symbole d’une guerre de l’image

C’est le visuel dont tout le monde parle sur les réseaux sociaux : la campagne "All eyes on Rafah" a fait l’effet d’un raz-de-marée avec plus de 50 millions de partages sur Instagram. Générée par une intelligence artificielle, l’image est le symbole de la guerre de l’image à laquelle se livrent Israël et le Hamas en marge du conflit armé. A une époque où l’information est reine et la communication sur les réseaux sociaux peut changer la face d’un conflit, les deux camps sont prêts à tout pour convaincre. Mais l’IA enlève-t-elle toute réelle émotion dans les campagnes de communication ?

