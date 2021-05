Zoom – Alliance LR-LREM : la "stratégie du coucou" d’Emmanuel Macron

L’alliance entre les Républicains et LREM dans la région PACA a fait couler beaucoup d’encre ce week-end. En réalité, elle fait partie d’une stratégie très réfléchie de la part d’Emmanuel Macron et qui porte un nom : la stratégie du coucou. Du nom de l’oiseau qui pond ses œufs dans le nid d’autres oiseaux. Autrement dit : la République en Marche, se sachant peu implantée à l’échelle locale et donc mal partie pour remporter des régions, a décidé de s’incruster sur les listes Les Républicains. Officiellement, LREM assure fonder ces alliances pour faire barrage au Rassemblement national. Officieusement, la stratégie permet à Emmanuel Macron de continuer le travail commencé dès 2017 : dynamiter la droite traditionnelle. En gommant les lignes des partis, le président de la République espère rallier à lui tous les modérés. Lilia Hassaine nous explique les origines et le fonctionnement de cette stratégie dans son Zoom.