Zoom : au dîner d’Etat, l’alcool joue les diplomates entre Emmanuel Macron et Xi Jinping

Mardi 7 mai, Emmanuel et Brigitte Macron organisaient un grand dîner d’Etat à l’Elysée en l’honneur du président chinois Xi Jinping, en visite officielle. Si les yeux étaient rivés sur les célèbres "guests" comme Salma Hayek, Sophie Marceau ou Luc Besson, une image n’a pas échappé à l’œil d’Anne Depétrini : le traditionnel toast entre les deux chefs d’Etat, au cours duquel ils ont à peine touché à leur champagne. Une scène que l’on voit de plus en plus ces dernières années, bien éloignée des grands culs secs de Jacques Chirac. N’est-ce pas finalement rassurant de se dire que nos dirigeants ne dessinent pas l’avenir politique complètement ivres, sans la moindre inhibition ? Mais dans ce cas, pourquoi ne pas tout simplement éviter l’alcool ? La réponse est une nouvelle fois diplomatique : la France est l’un des plus gros exportateurs de vin, champagne et autres spiritueux au monde, la Chine l’un des plus gros consommateurs. Il était donc question de promouvoir les produits français, quitte à juste tremper les lèvres au moment du toast.

