Zoom – Augmentation des salaires : Bruno Le Maire demande, mais jamais n’exige

Pour contrer les blocages et tenter d’endiguer la pénurie d’essence en France, le gouvernement d’Elisabeth Borne a demandé la « réquisition » de certains salariés afin de remettre les raffineries en route. Sur le fond, cette décision pose de nombreuses questions, mais ici Clément Viktorovitch s’intéresse avant tout à la position rhétorique du gouvernement sur le sujet. Le fait est qu’il n’y aurait probablement pas eu de grève tout court si les entreprises concernées par des profits records avaient augmenté les salaires de leurs salariés en même temps que l’inflation. Une requête pourtant formulée par le gouvernement et c’est peut-être là que se situe le problème. Le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, a « demandé » aux entreprises de faire ce geste et ce, à plusieurs reprises au cours des dernières années. À se demander si ces simples « demandes » polies ont un quelconque effet.