En savoir plus sur Yann Barthes

On l’a encore vu récemment, Emmanuel Macron est un super champion du manspreading, cette habitude qu’ont certains hommes à écarter démesurément les cuisses, utilisant de fait tout l’espace disponible pour eux. Et si on croit souvent que le « manspreading » a été inventé par des féministes agacées d’être à l’étroit dans le métro, le terme remonte en réalité à beaucoup plus loin dans l’Histoire. On en parle avec Lilia Hassaine.