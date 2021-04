Zoom : avant (et après) Pépita, la longue histoire des clichés racistes à la télé

Dans son émission « Canap 95 », Étienne Carbonnier a diffusé une archive de l’émission Pyramide. À l’époque, le jeu est un incontournable des pauses déjeuner, suivi par de très nombreux téléspectateurs. Mais Pyramide, c’est aussi des remarques et commentaires racistes et sexistes à répétition contre les femmes en général, et surtout contre Pépita, l’une des animatrices de l’émission. Et à l’époque, elle est loin d’être la seule à être victime de ces comportements. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom.