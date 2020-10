Zoom : avec la crise du Covid, la France s’enfonce dans la précarité

En savoir plus sur Yann Barthes

D’après le Secours Populaire, la crise liée au coronavirus a plongé la France dans une précarité jamais vue depuis la seconde guerre mondiale. La moitié des personnes qui ont fait appel au Secours Populaire pendant le confinement n’y étaient jamais allé auparavant. Le taux de chômage pourrait exploser, aggravant le nombre des plus précaires. À l’échelle mondiale, 100 millions de personnes devraient basculer dans la pauvreté à cause du virus. On en parle avec Lilia Hassaine.