Zoom : avec le possible "couvre-feu", le gouvernement continue à puiser dans le vocabulaire militaire

On ne parle plus que de ça depuis 24h : Emmanuel Macron va-t-il annoncer la mise en place d’un couvre-feu lors de sa prise de parole mercredi soir ? Sur toutes les chaînes d’info, on ne parle que de ça. Ce qui est intéressant, c’est aussi de rappeler que le terme « couvre-feu » appartient lui aussi au champ lexical de la guerre, très utilisé depuis le début de la crise sanitaire. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom.