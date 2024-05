Zoom : avorter dans le sud des Etats-Unis, mission quasi-impossible

Deux ans après la suppression de la loi Roe v. Wade par la Cour suprême, les Etats américains sont libres d’interdire l’avortement. Le New York Times publie cette semaine trois cartes qui démontrent à quel point la situation est préoccupante. Dans les Etats du sud, il devient de plus en plus difficile pour les femmes de trouver une clinique pour avoir recours à un avortement. Même la Floride, qui résistait jusqu’alors à la pression des Conservateurs, vient d’interdire l’avortement après 6 semaines de grossesse. Un vrai argument de campagne pour Joe Biden, qui veut faire du droit à l’avortement l’une des grandes causes de son second mandat en cas de victoire face à l’anti-avortement Donald Trump.