Zoom - Bicentenaire de Napoléon : le numéro d’équilibriste d’Emmanuel Macron

Cette semaine, on célèbre le bicentenaire de la mort de Napoléon. Mercredi, Emmanuel Macron se rendra à l’Institut de France pour participer aux commémorations. C’est la première fois depuis Georges Pompidou qu’un président de la République va assister à ces célébrations. Et ça embarrasse les membres du gouvernement. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom.