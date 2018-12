Et si Chanel devenait plus fun, plus drôle et surtout, moins prétentieuse ? Avec Camille Cottin comme nouvelle égérie de sa cultissime montre J12, la marque fondée par Gabrielle Chanel prend un virage inattendu. Dans les premiers spots publicitaires dévoilés, l’actrice se moque avec justesse des pubs classiques et clichés. Lilia Hassaine nous en parle.