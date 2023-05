Zoom : ce qu’il fallait retenir du discours de Vladimir Poutine à Moscou

Clément Viktorovitch analyse et décrypte le discours donné par Vladimir Poutine à l’occasion des commémorations du 9 mai en Russie, qui célèbrent la victoire russe sur l’Allemagne nazie. Quelles différences le dirigeant russe a-t-il apporté à son discours, plus d’un an et demi après le début de sa guerre en Ukraine ? Que faut-il comprendre de ses déclarations à l’égard de l’Occident ?